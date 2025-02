Veja a íntegra do DF no Ar desta terça-feira (4)

No DF no Ar desta terça-feira (4), veja que o suspeito de estuprar adolescente de 13 anos no Riacho Fundo I está foragido há um mês e que a interdição parcial na via de ligação entre L2 Norte e Sul começa nesta terça-feira. O jornal destaca o caso dos bandidos que invadiram loja de ternos no DF e furtam R$ 35 mil em mercadorias e que o DF está com 523 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira. Outors destaques são: foragido da Papuda entra em confronto com a PMGO e é morto durante tentativa de fuga; lixo acumulado em Brazlândia ameaça saúde pública e assusta moradores; 48 motoristas são flagrados dirigindo alcoolizados no Distrito Federal; motoboys fazem buzinaço e depredam portão de moradora que reclamou de barulho na M Norte.