Veja a íntegra do DF no Ar sexta-feira (7)

No DF no Ar desta sexta-feira (7), veja o último prazo para matrículas nos Centros Interescolares de Línguas do DF. Em uma missão de vida, o Detran-DF transportou um coração para transplante em Brasília. Já a Receita Federal apreendeu R$ 2 milhões em mercadorias irregulares no DF. Nossa equipe foi até São Sebastião para tomar café da manhã com a Lu e o Ezequiel. E após o incidente com a criança picada por uma cobra, cresce o alerta sobre ataques de animais peçonhentos. Além disso, uma operação policial no DF mira o tráfico de drogas em bairros nobres da capital. Confira!