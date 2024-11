Veja a situação das obras viárias por todo o Distrito Federal

As obras no Quadradinho estão perto de ser concluídas e prometem melhorar a mobilidade no DF. O Viaduto do Riacho Fundo, na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), está na última etapa e deve ser entregue até o final deste mês, com um investimento de mais de R$ 23 milhões, eliminando o congestionado balão próximo ao 21º Grupamento de Bombeiros e facilitando o acesso ao Riacho Fundo e à ADE de Águas Claras. Em Taguatinga, a reforma da Praça do Relógio já está 75% concluída, com previsão de entrega para dezembro, e um investimento de R$ 2 milhões. Além disso, a obra da EPIG segue com seis etapas para garantir eficiência e segurança no processo de execução.