Veja como está a aceitação dos estacionamentos pagos na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília

Motoristas que utilizam os estacionamentos próximos à rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, enfrentam novas tarifas. Os valores variam de R$ 7 por hora e até R$ 40 pela diária. Uma motorista expressou descontentamento com o sistema de cobrança, que penaliza usuários que excedem um minuto após a primeira hora. O movimento nos estacionamentos é reduzido em comparação ao período anterior às mudanças.



