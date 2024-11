Veja mudanças no trânsito durante o feriado prolongado em Brasília

O Distrito Federal terá mudanças no trânsito neste fim de semana. A Ponte JK foi fechada hoje (15), no sentido Lago Sul, das 5h às 10h, para uma prova de ciclismo de um Campeonato Brasileiro de Triathlon. No sábado (16) e no domingo (17) também terão interdições no trânsito por causa de eventos esportivas e musicais: no estacionamento da Praça do Buriti e no Guará, próximo a feira. Já entre segunda (18) e quarta-feira (20), acontecerá o evento Consciência Negra 2024, em frente à Torre de TV. O Detran (Departamento de Trânsito) vai atuar nas vias N1 e S1 ajudando na travessia de pedestres na região.