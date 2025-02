Veja quem joga na terceira rodada da primeira fase do Candangão 2025

A terceira rodada do Candangão 2025 começa nessa quarta-feira (29) no Defelê, com a partida entre Paranoá e Samambaia, às 15h. A partir das 15h30 de quarta, Ceilândia e Sobradinho também se enfrentam no Estádio Abadião, Capital e Real Brasília disputam no Estádio JK, às 19h30, e Gama e Ceilandense se encontram no Bezerrão, às 20h. A partida entre Brasiliense e Legião fica para quinta-feira (30), às 15h30, no Estádio Serejão.