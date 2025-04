Velório: mulher que sofria de transtornos mentais foi morta por ex-companheiro no DF

O velório de Marcela Rocha Alencar, vítima de feminicídio, foi marcado por grande emoção no cemitério de Sobradinho (DF). Valéria, dona de um restaurante no Lago Sul, foi uma das últimas pessoas a ver Marcela com vida. Ela descreveu Marcela como desorientada na ocasião, dizendo: "Era visível que ela estava desnorteada".



Valéria acionou a polícia militar por preocupação, mas Marcela desapareceu após deixar o local. Renato Carlos de Souza Pereira foi preso como principal suspeito e poderá pegar até 40 anos de prisão, se condenado.



