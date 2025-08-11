Vencimento da 4ª parcela do IPTU começa nesta segunda-feira

A quarta parcela para o pagamento do IPTU começa a vencer nesta segunda-feira (11). Os prazos seguem até a próxima sexta-feira (15). Aqueles que pagaram integralmente até maio não precisam se preocupar. Para quem paga parcelado, os boletos têm vencimentos conforme o dígito final da inscrição do imóvel. Para aqueles que não receberam o boleto, é necessário agendar atendimento nos postos Na Hora ou na Receita. Além disso, é possível buscar os boletos online no site da Secretaria de Fazenda.



