Viatura da PM pega fogo em frente à delegacia no DF

Uma viatura da Polícia Militar pegou fogo no pátio da 35ª Delegacia de Polícia em Sobradinho. O incêndio foi causado por um problema no motor. Felizmente, ninguém se feriu. Os militares usaram extintores para controlar as chamas, deixando pó dos extintores espalhado pelo chão. As imagens mostram a destruição do veículo. Detalhes adicionais sobre o incidente estão sendo investigados.



