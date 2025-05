Vicente Pires (DF): obras de drenagem e pavimentação avançam com novas interdições

Após o fim das chuvas, as obras do lote 2 em Vicente Pires (DF) foram retomadas. Incluem instalação de drenagem pluvial, lagoa de detenção, pavimentação e sinalização. A Avenida da Misericórdia é uma das áreas focais.



Segundo o secretário Walter Casemiro, agora está sendo retirada a massa asfáltica paliativa e fazendo a base definitiva. As interdições ocorrerão durante o dia, e os moradores foram previamente comunicados sobre as vias bloqueadas. A conclusão está prevista para os próximos 45 dias.



