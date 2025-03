Vídeo: carro desgovernado invade oficina em Ceilândia (DF)

Em Ceilândia (DF), um carro desgovernado invadiu uma oficina localizada na QNO 13. Uma passageira de 22 anos foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada ao hospital regional com ferimentos no braço. Imagens do acidente mostram o veículo subindo na calçada antes de colidir com a oficina. O motorista, que aparentava estar alterado, provocou prejuízos ao proprietário do local.



