Vídeo: motorista faz curva e bate em motociclista, que é lançado fora da pista

Um flagrante em Valparaíso de Goiás (GO), Entorno do DF, mostrou um motociclista sendo quase jogado para fora da pista por um carro. O motorista de um veículo entrou na via e seguiu para a faixa mais à esquerda, onde estava o motociclista, que foi espremido e caiu no acostamento. Por sorte, um caminhão que vinha logo atrás conseguiu frear a tempo, evitando um acidente ainda mais grave.