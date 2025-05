Vigas de sustentação de viaduto na Epig começam a ser implantadas e obras avançam

As obras no trecho 2 da Epig estão em avanço com a implementação de vigas, pesando 23 toneladas, para a construção do novo viaduto. Segundo o secretário de obras, Walter Casimiro, oito vigas serão instaladas diariamente para formar a estrutura do viaduto.



A expectativa é que o fluxo normal na área, atualmente desviado, seja retomado em junho. Além disso, o viaduto eliminará semáforos, melhorando a mobilidade de quem trafega entre o Octogonal e o Sudoeste. A obra completa, incluindo viadutos e faixas exclusivas para ônibus, tem previsão de conclusão para abril de 2026.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!