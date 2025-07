Violência no Aeroporto de Brasília gera alerta sobre segurança pública

A violência nos arredores do Aeroporto de Brasília resultou no esfaqueamento de uma mulher em situação de rua. Após o ocorrido, a Inframerica informou que a presença desses moradores é comum na área externa do aeroporto.



A Secretaria de Desenvolvimento Social se reuniu com a administradora para intensificar o acompanhamento das equipes especializadas em abordagem social. Além disso, um hotel social foi inaugurado para oferecer atendimento às pessoas em situação vulnerável, onde terão acesso a refeições, banho e espaço para animais.



A Polícia Militar atua nas áreas externas, enquanto a segurança interna é de responsabilidade da Polícia Federal. A atuação conjunta visa a solução para a segurança e atendimento às necessidades sociais das pessoas em situação de rua.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!