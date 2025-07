Vítima de feminicídio em academia de Samambaia (DF) é enterrada nesta quinta

O enterro de Cheryla Carvalho de Lima, vítima de feminicídio em Samambaia (DF), ocorre nesta quinta-feira (31). O crime aconteceu nesta semana quando a vítima foi atacada pelo ex-companheiro. Um policial militar saiu da academia e se deparou com a cena, prendendo o autor do crime.



Não havia registros anteriores sobre violência no relacionamento dela com o agressor. Ele está preso enquanto a 26ª delegacia investiga o caso. O velório inicia às 13h e o enterro está previsto para as 15h no cemitério de Taguatinga.



