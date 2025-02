Vitória do Ceilândia sobre Gama leva equipe à liderança do Candangão 2025

O Ceilândia venceu o Gama por 2 a 0 na sétima rodada do Candangão BRB 2025, no Estádio Abadião. O primeiro gol saiu em um escanteio, quando Daniel Costa, do Gama, marcou contra. No segundo tempo, Clemente ampliou ao marcar o segundo gol. Durante a partida, a torcida do Ceilândia comemorou com sinalizadores, fazendo o jogo ser paralisado. Clemente comentou: "Fiquei feliz de ajudar a garantir a vitória do Ceilândia." Com essa vitória, o Ceilândia assume a liderança do campeonato.



