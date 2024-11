'Zebrinhas' começam a rodar nesta segunda (4) em Vicente Pires (DF)

Nesta segunda-feira (4), começou a circular em Vicente Pires (DF), uma nova linha de transporte de vizinhança. A linha 0.005 será operada por dois veículos zebrinhas da BsBus, com tarifa de R$ 2,70. Serão ao todo 26 viagens, sendo 16 em dias úteis, 5 aos sábados e 5 aos domingos, com partidas do ponto de controle (antigo posto comunitário de segurança) localizado próximo a Feira do Produtor da cidade.