Zoológico de Brasília abre inscrições para visitas noturnas e experiência com cuidadores
O valor da inscrição é R$ 50 por pessoa; recomenda-se usar roupas fechadas durante a visita para segurança
Estão abertas as inscrições para o zoológico noturno, onde visitantes podem observar animais de hábito noturno. As visitas ocorrem às terças e quintas-feiras das 19h às 21h para grupos de até 30 pessoas. Também há inscrições para o programa de experiência, que ensina sobre os cuidados dos animais.
Essas visitas são realizadas nas terças e quintas das 9h às 14h em grupos de até 20 pessoas. O valor da inscrição é R$ 50 por pessoa. Interessados devem enviar um e-mail para atendimento@zoo.df.gov.br com o nome do projeto desejado. O zoológico também está aberto nos fins de semana. Recomenda-se usar roupas fechadas durante a visita para segurança.
