Zoológico de Brasília ganha novos moradores e recebe casal de saguis de espécie rara

Eles passarão por um período em quarentena para adaptação ao novo ambiente antes da interação com os visitantes

DF no Ar|Do R7

O Zoológico de Brasília recebeu dois novos habitantes, um casal de saguis da serra escuro. Esses animais foram encontrados em São Paulo e chegaram à capital na última terça-feira (2).

Após exames médicos, eles passarão por um período em quarentena para adaptação ao novo ambiente antes da interação com os visitantes. A espécie é considerada uma das mais raras do Brasil e está ameaçada. O público poderá participar da escolha dos nomes dos novos moradores.

