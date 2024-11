3º Prêmio Sesc Comerciário Destaque homenageia trabalhadores e empresas do DF

A 3ª edição do Prêmio Sesc Comerciário Destaque homenageia, nesta quarta-feira (30), trabalhadores, empresas e empreendedores que contribuem para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal. A cerimônia ocorre no Clube de Engenharia de Brasília, no Lago Sul.



A iniciativa reconhece a dedicação de quem atua no comércio e desempenha papel fundamental na geração de emprego e renda. Esta edição vai premiar 25 profissionais, cujo trabalho impacta positivamente o PIB (Produto Interno Bruto) do DF: a área representa, aproximadamente, 95% da economia local e emprega cerca de 380 mil pessoas.