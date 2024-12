ABDI e ANM firmam parceria para modernização de processos no setor de mineração

A ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e a ANM (Agência Nacional de Mineração) firmaram parceria que promete alavancar os processos da área de minérios. O objetivo é torná-los mais rápidos e modernos, a um custo superior a R$ 10 milhões.



O presidente da ANM, Tasso Mendonça, avaliou a importância do acordo. “O setor mineral significa 4% do PIB (Produto Interno Bruto), mais de 30% da nossa balança comercial positiva vem dele. A agência foi criada em 2018, implementada em 2019. Houve vários avanços, mas ainda ressente de processos modernizantes desde a outorga dos recursos minerais, a regulamentação e a fiscalização”, explica.



A iniciativa visa a modernizar os processos tanto na área administrativa quanto na criação e regulamentação de normas. “A gente está convencida de que, com tecnologia e inteligência artificial, e também modernização da gestão dos processos, vamos conseguir ajudar a ANM a liberar mais rápido os processos e, com isso, liberar investimentos que vão gerar desenvolvimento e empregos no Brasil”, projeta o presidente da ABDI, Ricardo Capelli.