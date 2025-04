Acesso ao Setor Policial pela EPIG, em Brasília, será liberado nesta terça-feira

A partir da madrugada desta terça-feira (8), motoristas do Distrito Federal que vêm do sentido Taguatinga e Plano Piloto poderão acessar o Setor Policial pela EPIG (Estrada Parque Indústrias Gráficas). A liberação ocorre após interdições recentes.



O acesso será feito por duas vias que passam sob um viaduto em construção na área da Octogonal. Segundo a Secretaria de Obras, a medida visa aliviar o trânsito e permitir o foco na conclusão do viaduto. Eles recomendam atenção à sinalização provisória. O trânsito na área está intenso, mas fluindo.



