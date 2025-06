Alunos da UnB relatam perseguição após denunciarem irregularidades na Casa do Estudante

Universitários da Casa do Estudante da UnB (Universidade de Brasília) relatam perseguições após denunciarem irregularidades no local. Segundo uma aluna, a situação piorou desde janeiro, com episódios de perturbação e terror psicológico. Um vídeo mostra um "panelaço" na porta de uma estudante, enquanto outro aluno menciona omissão por parte da universidade.



A estudante Mcmillan Gutierres compartilha que tem recebido apoio psicológico devido ao estresse causado pelas perseguições. Bianca, no sétimo semestre de economia, e Iago, no quarto semestre de farmácia, expressam medo de retornar à universidade. A UnB afirmou que acompanha a situação de perto e instaurou procedimentos para investigar as denúncias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!