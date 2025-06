Anvisa aprova uso do remédio Mounjaro para tratamento de obesidade no Brasil

O medicamento Monjaro, usado anteriormente apenas no tratamento de diabetes tipo 2, foi autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para tratar obesidade no Brasil.



A autorização foi publicada no Diário Oficial da União e permite o uso do remédio com prescrição médica em pacientes com comorbidades associadas à obesidade, como hipertensão ou colesterol alto. O medicamento atua no controle da glicemia e gera a sensação de saciedade, facilitando o emagrecimento.



Apesar disso, o tratamento tem um custo elevado, podendo chegar a mais de R$ 40 mil por ciclo. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade, quase 70% da população adulta brasileira está acima do peso, e cerca de 30% é obesa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!