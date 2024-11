Arquitetura une tecnologia e personalização para atender novas demandas do mercado

O Mercado em Movimento desta quinta-feira (17) mostra o crescimento do ramo de arquitetura e urbanismo no Brasil. Atualmente, no Distrito Federal, 7 mil profissionais trabalham na área, que cada vez mais conquista espaços. Os arquitetos são essenciais para a realização do sonho da construção de uma casa planejada, com a elaboração de projetos que incluam paisagismo, design e espaços inteligentes.



Com a evolução do mercado, o trabalho personalizado se tornou o diferencial entre os profissionais. Hoje, os arquitetos podem desenvolver projetos baseados nas necessidades técnicas e emocionais de cada cliente, por meio da arquitetura afetiva, que usa neurociência e psicologia.



A tecnologia também é fundamental para a evolução do setor. Após identificar a falta de um mapeamento detalhado dos clientes no mercado, Beatriz Venâncio criou um aplicativo que viabiliza cashback para empresas indicadas por arquitetos. Já Rafaela aposta na sustentabilidade. Ela desenvolveu com pó de pneus que seriam descartados.