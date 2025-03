Articulação política adia aumento de tarifas de ônibus entre DF e Entorno

Uma articulação política no Palácio do Buriti resultou no adiamento por seis meses do aumento das tarifas de ônibus entre Brasília e o Entorno. O governador Ibaneis Rocha coordenou a ação, em conjunto com seu partido, o MDB, que evitou o reajuste determinado pela ANTT. Um consórcio interestadual foi formalizado entre os governos do DF e Goiás para garantir um repasse anual de R$ 67 milhões. O secretário Zeno Gonçalves confirmou estudos para redução futura das tarifas com base nos subsídios acordados.



