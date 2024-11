Assista à íntegra do DF Record desta quarta-feira (13)

O DF Record desta quarta-feira (13) mostra um acidente entre carreta e moto na BR-040 que teria começado em briga de trânsito com outro carro. Além disso, traz o resultado do sorteio do Nota Legal, no qual um morador de Planaltina ganhou o prêmio de R$ 500 mil. O jornal noticia a inauguração de um campo de futebol sintético no Pôr do Sol, e explica quais são as mudanças no trânsito do Eixão, devido às obras no local. Outros destaques são: Secretário de Obras critica dados do IBGE e diz que Sol Nascente não deve ser considerado favela; uso excessivo de descongestionantes nasais pode causar danos à saúde .