Assista à íntegra do DF Record desta quinta-feira (14)

O DF Record desta quinta-feira (14) traz os desdobramentos do caso do homem que atirou bombas contra o prédio do STF (Supremo Tribunal Federal) na noite de quarta-feira (13). Também, fala sobre a criação de uma divisão anti-terrorismo pelo GDF. O jornal mostra, ainda, a inauguração do novo Centro de Infusão do Hospital de Base e as propostas dos candidatos à presidência das Ordem dos Advogados do Distrito Federal. O quadro Mercado em Movimento exibe uma reportagem sobre o setor de materiais de construção e como o negócio movimenta mais de R$ 200 bilhões por ano.