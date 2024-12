Assista à íntegra do DF Record desta quinta-feira (5)

Entre os destaques do DF RECORD desta quinta-feira (5), está a aprovação do projeto de Lei Distrital que permitirá a mulheres portarem spray de pimenta e arma de choque. A edição traz também o furto de moto na Asa Norte e a entrega de espaço para caminhoneiros no SIA. Além disso, a reportagem do portal R7 vencedora do Prêmio CNT de Jornalismo, na categoria Meio Ambiente e Transporte, e os bastidores da política com o jornalista Vladimir Porfírio. E mais: as bikes estão em alta no DF, onde há a segunda maior malha cicloviária do Brasil. Por falar nisso, você está convidado para o passeio ciclístico Bora de Bike, neste fim de semana.