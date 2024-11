Assista à íntegra do DF Record desta segunda-feira (11)

Esta edição do DF Record mostra o caso em que um trabalhador morreu preso às ferragens de um galpão que desabou durante chuva e ventania no Núcleo Bandeirante e aponta que a rajada de vento que atingiu a região não estava na previsão do tempo. O jornal traz ainda a estimativa do governo de redução de R$ 2 bilhões em despesas com benefícios sociais em 2025, além de uma reportagem que destaca o que os trabalhadores pretendem fazer com o pagamento do 13°. Outros destaques são: acidente entre dois ônibus de transporte público no Eixo Monumental; mais de 203 linhas de ônibus passam a não aceitar dinheiro a partir do dia 14 de novembro.