Assista à íntegra do DF Record desta sexta-feira (6)

Entre os destaques do DF RECORD desta sexta-feira (6), estão o grave acidente que envolveu uma carreta, um caminhão e três carros de passeio. na BR-060, e a prisão de influenciadoras suspeitas de montar esquema de jogos ilícitos. A edição traz também o acidente entre van e carro que deixou um motorista ferido, no Eixo Monumental, e o endividamento de quase 80% das famílias brasileiras neste fim de ano. Além disso, os bastidores da política no comentário do jornalista Vladimir Porfírio. E mais: a programação cultural deste fim de semana no DF.