Assista à íntegra do DF Record desta terça-feira (12)

O DF Record desta terça-feira (12) exibe a premiação ABDI e Anatel de Redes Privativas 2024, que reconheceu empresas que facilitam ligação entre setor de telecomunicações e indústria. Também, fala sobre o decreto do Governo do Distrito Federal que cria o Programa de Monitoramento Integrado de Medidas Protetivas de Urgência. O jornal traz, ainda, uma reportagem sobre a importância do atendimento médico em casos de dengue e mostra a situação que moradores da 26 de Setembro tem enfrentado com cratera que se abriu na rua. Nos Bastidores da Notícia, o jornalista Vladimir Porfírio comenta sobre as eleições em 2026 no Distrito Federal.