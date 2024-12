Assista à íntegra do DF Record desta terça-feira (3)

O DF Record DF desta terça-feira (3) mostra o anúncio do governador Ibaneis Rocha de reforma do Autódromo de Brasília e da segunda etapa das obras no Teatro Nacional. Ibaneis também entregou uma nova escola técnica no Paranoá e 350 imóveis no Itapoão Parque. O jornal também traz a aprovação na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa, do Orçamento do DF para 2025, e a nova lei que aumenta a pena de feminicídio para até 40 anos. Nesta edição, o jornalista político Vladimir Porfírio comentou sobre o avanço da Divisão Antiterrorismo em investigação sobre ataque ao STF e mensagens de ameaças. E a ABDI e ANM firmaram parceria para modernização de processos no setor de mineração.