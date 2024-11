Assista à íntegra do DF Record desta terça-feira (5)

Na edição do DF Record da noite desta terça-feira (5), o comentarista político Vladimir Porfírio comenta os bastidores da eleição à presidência da Ordem dos Advogados no Distrito Federal. O jornal também fala de uma operação da Polícia Civil que prendeu três pessoas por fraude envolvendo uma operadora telefônica e o Banco de Brasília e traz outros destaques, como: Detran reforça policiamento e fiscalização para autuar infratores e evitar acidentes, governo federal estuda mudanças na Previdência Social, e Policiais Civis e Penais são nomeados no DF.