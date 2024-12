Autoridades e empresários debatem sobre indústrias sustentáveis em seminário

Evento realizado nesta quarta-feira (4), em Brasília, reuniu lideranças políticas, empresários e especialistas de diversos setores para debater o futuro da indústria brasileira. O 2º Seminário Nacional de Políticas Industriais é promovido pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados, em parceria com a ABDI (Agencia Brasileira de Desenvolvimento Industrial).



O evento destaca a importância do programa Nova Indústria Brasil, que já investiu mais de R$ 200 bilhões no setor e planeja chegar até R$ 507 bilhões no final de 2026. Temas como transição energética, bioeconomia, mobilidade urbana, desenvolvimento industrial, hidrogênio verde e descarbonização estão entre os temas discutidos. A meta é tornar a indústria nacional mais competitiva e sustentável.



O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participou da abertura do seminário e destacou que a indústria nacional precisa voltar a ocupar espaço de destaque no mercado internacional.