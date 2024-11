Bastidor: decisão de Ibaneis de isenção do DPVAT não tem motivação partidária

A decisão do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, de isentar condutores de pagar o SPVAT (Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito), antes conhecido como DPVAT, causou alvoroço entre opositores. Os adversários do chefe do Executivo local cobraram um posicionamento alinhado à determinação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em favor da volta da cobrança do imposto. O comentarista Vladimir Porfírio conversou com Ibaneis e elucidou o impasse. Confira.