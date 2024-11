Bastidores da eleição à presidência da OAB/DF: cinco candidatos disputam o cargo

A campanha para aa eleição à presidência da OAB/DF (Ordem dos Advogados no Distrito Federal) está na reta final. Composta por cinco candidatos, a disputa acontece no próximo dia 17 e tem potencial eleitoral de apoiadores de fora da advocacia. À exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, gravou um vídeo de apoio à candidatura de Everardo Gueiros. Já o governador Ibaneis Rocha declarou apoio ao candidato Cleber Lopes.



O jornalista político Vladimir Porfírio comenta os bastidores da eleição. Segundo ele, a participação de nomes de fora do contexto da advocacia não é partilhada pelas outras chapas e provoca reações contundentes. Porfírio afirma que o atual presidente da OAB/DF, Delio Lins e Silva, esclarece que sempre evitou divulgar o apoio de nomes fora da advocacia, para preservar o princípio de independência na representação dos advogados.