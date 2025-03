Bastidores da Política: antigas lideranças e novos nomes devem dividir palco das eleições em 2026

A eleição de 2026 no Distrito Federal promete um embate entre tradição e renovação. Figuras conhecidas como Geraldo Magela, José Antônio Reguffe e Maria Abadia se colocam na disputa, enquanto Cristovam Buarque espera confirmação após seu envolvimento com a Academia Brasileira de Letras.



Magella, pelo Partido dos Trabalhadores, já lançou sua pré-candidatura ao governo. Reguffe, agora na Solidariedade, pode concorrer ao Senado ou à Câmara dos Deputados. Maria Abadia, do PSDB, é uma aposta prioritária na redemocratização política. Decisões judiciais podem influenciar a participação de outros candidatos tradicionais ainda impedidos.



