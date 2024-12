Bastidores: Ibaneis se reúne com Lira para debater mudanças no Fundo Constitucional do DF

A Câmara dos Deputados se prepara para examinar, antes do recesso, o texto do pacote de corte de gastos do governo federal. A proposta prevê a correção de recursos do FCDF (Fundo Constitucional do DF). Desde o anúncio da medida, feito pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), se posicionou contrário às mudanças.



Nesta quarta-feira, o chefe do Executivo local se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, assumindo a vanguarda da mobilização de partidos políticos, empresários e sindicatos para impedir a alteração e proteger os repasses do FCDF. O jornalista político Vladimir Porfírio comenta os bastidores. Confira.