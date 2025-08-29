Brasília se torna a terceira capital mais populosa do Brasil

O Distrito Federal alcançou 2.996.889 habitantes, tornando-se a terceira capital mais populosa do Brasil, atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro, de acordo com o IBGE. Esses dados são fundamentais para o cálculo do Fundo de Participação dos Estados e Municípios realizado pelo TCU.



Apesar do crescimento populacional das capitais com mais de um milhão de habitantes ter ficado abaixo de 1%, exceto Manaus que cresceu 1,05%, esse aumento impacta setores como habitação, transporte, saúde e educação.



Caio, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB, alerta para os riscos de um crescimento desordenado, que pode prejudicar o meio ambiente e destaca a importância do controle das zonas de expansão urbana por meio do PDOT para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes.



