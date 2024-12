Câmara Legislativa do DF aprova projeto que impede condenados por maus-tratos de adotarem animais

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou nessa quarta-feira (04) o projeto de lei nº 2376/2021, que cria o Cadastro Distrital de Pessoas Punidas por Maus-Tratos a Animais, conhecido como “Ficha Suja dos Maus-Tratos”. De autoria do deputado Daniel Donizet (MDB), a iniciativa visa impedir que infratores adotem ou assumam a guarda de novos animais enquanto cumprem sanções. O projeto busca aumentar a transparência e o controle sobre casos de maus-tratos no DF e agora segue para sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB).