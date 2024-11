Confira a programação cultural do DF para o feriado do Dia de Finados

O feriado do Dia de Finados no Distrito Federal terá atrações para pessoas de todas as idades. No sábado (2), um dos principais nomes da stand-up comedy no Brasil, Rodrigo Marques, vai se apresentar no Museu Nacional da República, às 19h e às 21h. Os ingressos custam R$ 70 – meia-entrada.



Já para os amantes da música, a opção será o duo Mar Aberto. Com um repertório cheio de canções sobre o amor, Thiago Mart e Gabriela Luz trazem a Brasília a turnê homônima à banda. O show começa às 20h, no Teatro Brasília Shopping. As entradas custam R$ 60 (meia).



Na mesma noite, também às 20h, e no domingo (3), às 19h, o público poderá assistir ao espetáculo teatral Joana, inspirada na história da santa francesa Joana d’Arc. A peça será no Espaço Cultural Casa dos Quatro, na 708 Norte, bloco F, e a entrada custa R$ 20.