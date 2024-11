Confira a programação para o fim de semana no Distrito Federal

O quadro Programe-se desta sexta-feira (8) traz dicas para os brasilienses se divertirem na capital do país no fim de semana. A edição de 2024 da feira “No Entorno Tem” começou. No sábado (9) e no domingo (10), quem busca conhecer a cultura e gastronomia do Entorno do Distrito Federal pode comparecer ao evento que acontece no estacionamento 12 do Parque da Cidade, das 8h às 17h.



O CCBB traz para Brasília o projeto “Quilombo Groove”, um recorte da cultura do Amapá, com shows, oficinas, contações de histórias e exposições fotográficas. A programação acontece até domingo, de 9h às 21h, com entrada gratuita.



O carioca e rapper Delacruz se apresenta no Complexo Fora do Eixo no sábado, a partir das 15h. O artista, que acumula mais de 1 bilhão de reproduções nas plataformas digitais, promete animar o público de Brasília. Ingressos custam a partir de R$ 80.



Já para os fãs do da Música Popular Brasileira, Caetano Veloso e Maria Bethânia chegam a Arena BRB Mané Garrincha no sábado, às 21h, para uma grande apresentação. Ingressos custam a partir de R$ 170.