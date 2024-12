Corpo de homem-bomba que se explodiu no STF é cremado em Valparaíso de Goiás

O corpo de Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França, foi cremado nesta sexta-feira (06) no Cemitério Jardim Metropolitano, em Valparaíso de Goiás (GO), Entorno do DF. Ele morreu no dia 13 de novembro ao detonar uma bomba improvisada em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. De acordo com a perícia, Francisco sofreu traumatismo cranioencefálico ao segurar o artefato explosivo contra a própria cabeça. Ele planejava destruir a estátua da Justiça, invadir o plenário e atacar ministros, com foco no ministro Alexandre de Moraes.