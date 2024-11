CPI da Câmara Legislativa aponta pistas para plano de assassinato de Lula e Moraes

A primeira pista para a Polícia Federal descobrir o envolvimento de um grupo de elite do Exército nos planos para assassinar o presidente Lula, seu vice e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, saiu de uma CPI da Câmara Legislativa do DF. As informações foram reveladas ao jornalista Vladimir Porfírio. O deputado Chico Vigilante, presidente da CPI, revelou que o grupo foi responsável por atos violentos, como a colocação de bombas com botijões de gás no dia da diplomação de Lula. As investigações continuam e novos detalhes devem ser revelados em breve.