Curso apresenta nova tecnologia para atuar na contratação de obras públicas

A ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) está lançando um curso para capacitação de gestores públicos que fazem contratação de obras. As aulas são fruto de parceria com a Enap (Escola Nacional de Administração Pública) e estarão disponíveis on-line, a partir de 2025.



O BIM (Building Information Modeling) – Modelagem da Informação da Construção, em tradução livre do inglês – deve mudar o modo como as obras públicas são executadas no país. A ferramenta promete integrar todas as informações de uma obra em modelo digital tridimensional, desde o planejamento até a manutenção.



“Você consegue visualizar toda a obra dentro desse projeto digital, com objetos virtuais. Consegue planejar melhor. Isso ajuda para que, na hora da construção, você diminua desperdícios, consiga construir mais rápido. Isso é mais sustentável”, explica a gerente de Transformação Digital da ABDI, Adryelle Pedrosa.