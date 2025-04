Desemprego entre jovens de 14 a 24 anos cai para 14% em 2024, diz pesquisa

Uma pesquisa do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) e do Ministério do Trabalho e Emprego revela a queda da taxa de desemprego entre jovens de 14 a 24 anos de 25% em 2019 para 14% em 2024. Isso representa 2,4 milhões a menos de jovens fora do mercado de trabalho.



O número de estagiários também cresceu, chegando a quase 1 milhão em 2025. A subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho destaca a diminuição do subemprego juvenil, oferecendo melhores perspectivas para o futuro.



