Em visita à China, vice-governadora do DF conhece projeto de transporte por vagão

A vice-governadora Celina Leão fez uma viagem à China para estudar soluções para a implementação de transporte por vagão na capital, que vai ligar a Asa Sul à Asa Norte. No país, ela conheceu empresas fabricantes, novas tecnologias e opções de custos que podem ajudar no projeto, tratado como prioridade pelo GDF (Governo do Distrito Federal).



Segundo o comentarista político Vladimir Porfírio, a implantação do transporte por vagões na W3 Sul e Norte pode ser visto como um trabalho simples, mas envolve restrições técnicas e legais. Sobretudo porque o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) não permitirá a introdução de um sistema de vagões com locomotiva elétrica sobre trilhos usando a alimentação aérea, já que o tombamento da capital impede o uso desse modelo.



Porfírio ressalta que a alimentação elétrica pelos trilhos, como ocorre no Rio de Janeiro com o VLT, poderia ser uma solução. Mas, esta opção é mais cara e demanda mais tempo, já que o GDF teria que fazer uma obra especial de drenagem em toda a extensão da W3. Em conversa com o jornalista, Celina afirmou que durante a viagem conheceu uma possibilidade que resolve todos os problemas. E apontou que o caminho seria a implantação de um trem que funcione por energia elétrica, mas com uso de bateria recarregável.