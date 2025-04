Embrapa envia ao espaço grão-de-bico produzido no DF e mudas de batata-doce para experimento

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) enviou grão-de-bico e batata doce ao espaço em uma missão de uma empresa aeroespacial americana com tripulação feminina, em parceria com a Agência Espacial Brasileira. A ex-cientista da NASA, Aisha Bauer, liderou o experimento. O objetivo é estudar o comportamento dos alimentos em baixa gravidade e radiação.



“Estamos levando essas sementes para o espaço para simular condições extremamente adversas, para que a gente possa utilizar isso para melhor adaptar a genética dos nossos alimentos”, aponta Clenio Pilon, diretor da Embrapa.



A empresa, que realiza mais de 1070 projetos de pesquisa, busca melhorar a genética de culturas agrícolas no Brasil, com foco na adaptação a condições extremas e no apoio à agricultura familiar.







