Especialista dá dicas de segurança após caso de sequestro relâmpago em Brasília

Uma mulher de 30 anos foi sequestrada por dois criminosos ao estacionar seu carro na Asa Norte, em Brasília. Os homens se aproximaram disfarçados e a obrigaram a voltar ao veículo e circularam pelo DF por horas. Durante o percurso, eles fizeram a vítima comprar bebidas com seu cartão de crédito.



Após um terceiro criminoso ingressar no carro perto de Itapoã, a mulher foi liberada sem ferimentos. Segundo Leonardo Sant'anna, especialista internacional em segurança pública, o crime foi uma oportunidade aproveitada pelos criminosos. Ele também dá dicas de como se proteger e garantir segurança para evitar casos como esse.



